Tenía que dar la cara luego de la derrota, sobre todo cuando el partido se jugaba en el Bernabéu y no en una visita. Julen Lopetegui se reunió con Florentino Pérez tras la derrota del Real Madrid ante el Levante por la última jornada de LaLiga Santander , el quinto tropiezo consecutivo del equipo madridista y que le deja en una situación muy delicada de cara al futuro del torneo, especialmente cuando el Barcelona asoma con un partido menos (hasta el momento).



Tras la charla que ha mantenido el presidente con Sergio Ramos, también ha citado al técnico para conversar y analizar la situación del Real Madrid. No puede ser que un equipo que ha ganado tres Champions League de forma consecutiva no pueda ganar hace quintos partidos. La situación es incómoda, el momento que vive el equipo es más que crudo.



Y la sensación que tiene Julen Lopetegui tras esa reunión es que va a continuar como entrenador del Real Madrid, al menos de manera inmediata. Esa sensación del técnico, sin ser rotunda y sin conseguir ningún compromiso de Florentino Pérez, es positiva, de continuidad. Ello no quiere decir que después del Clásico frente al Barcelona todo cambie de perspectiva, sobre todo porque no se puede perder frente a los culés ni alejarse más en el torneo.



A pesar de ello, no hay decisión definitiva y puede ser en cualquier sentido. El presidente sigue recopilando opiniones y gestando esa decisión final de mantener a Lopetegui en el cargo o destituirle. Como se han visto, hay directivos que no han respondido a la pregunta sobre la continuidad del técnico vasco.