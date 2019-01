''La eliminatoria está abierta'': el mensaje del DT de Real Madrid tras vencer a Girona por Copa del Rey

Nada está dicho. Santiago Solari , entrenador argentino del Real Madrid , se mostró satisfecho con el partido de su equipo tras la victoria 4-2 frente al Girona en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey 2019 aunque aseguró que "la eliminatoria está abierta".

"Es el fútbol. A veces uno puede dominar, pero si no las concretas y el otro equipo lo hace aunque llegue menos ahí está, la sensación con 2-2- era esa pero el trabajo que hicimos todo el partido era correcto. La eliminatoria está abierta y veremos un bonito parido de vuelta", dijo el argentino en rueda de prensa.



"Evidentemente cuando uno juega y hace lo que tiene que hacer y además marca todo cambia y se refleja en el resultado. Hemos hecho partidos buenos que no se han visto reflejados en el resultado. Contra el Sevilla marcamos las ocasiones y hoy quizá debimos marcar alguno más. Pero el equipo está muy bien y se está entrenando mal" , añadió.



Eso sí, Solari no atribuyó solo al físico la mejora en el juego del Real Madrid: "Para mí el fútbol es algo integral y va todo de la mano. La parte anímica, física, técnica y táctica; todo son uno. Si a veces baja una de esas baja el conjunto, y viceversa. No se puede ver el fútbol de manera separada", declaró.



El Real Madrid da así un paso adelante en su objetivo de superar los cuartos de final, una ronda en la que el año pasado se estrelló contra el Leganés. Por su parte, el Girona necesitará una gran remontada en su estadio Montilivi si quiere cobrarse su segunda víctima ilustre madrileña en el 'torneo del KO', después de eliminar en octavos de final al Atlético de Madrid.