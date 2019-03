''LaLiga se juega hasta la última fecha'': el motivador mensaje de Solari tras la derrota del Madrid

No es el fin del mundo. Santiago Solari , entrenador del Real Madrid , lamentó la derrota frente al Barcelona que le deja a doce puntos del liderato, pero no quiso dar por pérdida LaLiga Santander porque el campeonato se disputa "hasta la última fecha y no importa la distancia".



"Para el Real Madrid siempre es importante la Liga y los campeonatos se disputan hasta la última fecha. No importan las distancias", dijo Solari, que justificó la derrota por la falta de acierto en el área rival.



"Nos ha faltado concretar alguno de los muchos remates que hemos tenido, porque hemos jugado como equipo. Ha sido un partido disputado en todas las áreas, en las ocasiones y en los tiros", declaró el técnico argentino, que ha visto como su equipo se marcha por segunda vez sin marcar frente al conjunto azulgrana.



A su juicio, sus jugadores lo entregaron "todo" y en muchas fases del partido hicieron lo que debían, tanto en la presión, como en la creación del juego "pero nos faltó rematarlo". A partir de ahora, Solari abogó por mirar en qué pueden mejorar y trabajar en ello y recordó que, aunque la distancia de doce puntos con el Barcelona "es importante sin duda", no se van a rendir porque su compromiso es "pelear hasta el final siempre".



"Son rachas, hay veces que te entra todo y en estos dos no ha entrado. El rival se ha defendido bien, hay que reconocer su mérito y haremos lo posible para que entren los próximos partidos. Lo hemos buscado por todos los medios y lo seguiremos intentando. Ahora no podemos perder el juego de equipo, el orden, la solidez y la entrega", manifestó.



► KO al Real Madrid: Barcelona le gana con gol de Rakitic y lo deja fuera de LaLiga



► ¡Messi, Messi, Messi! La obra de arte de Leo ante Casemiro que hizo delirar al Bernabéu [VIDEO]



► ¡Criminal! 'Manotazo' de Sergio Ramos contra Messi que encendió al argentino en el Madrid-Barza [VIDEO]



► ¡Courtois mal parado! El golazo de Rakitic que dejó mudo [otra vez] al Bernabéu [VIDEO]