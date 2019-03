“Yo quiero que siga Solari”: el mensaje de Solari y el vestuario del Real Madrid

Karim Benzema , autor de un doblete para la victoria 4-1 del Real Madrid en Valladolid, este domingo en la 27ª jornada de la Liga española, dijo en la zona mixta tras el partido que no ve motivos para un relevo de Santiago Solari como entrenador.



La prensa española habla de que Solari podría ser destituido en breve, después de la derrota en el Clásico ante el Barcelona, que dejó la Liga prácticamente perdida para el equipo blanco, y las eliminaciones recientes en la Copa del Rey también ante el Barça y en la Liga de Campeones contra el Ajax holandés.



Benzema fue preguntado en Valladolid sobre si le gustaría que Solari continuara siendo su entrenador.



"Claro, ¿por qué cambiar? Ahora después de éste tenemos once partidos. Quedan once partidos, que se quede con nosotros y vamos a ganar cada partido. Estamos con él, luego a veces se dicen cosas, los periodistas, pero yo veo al vestuario unido. Si el vestuario no está unido, no puedes hacer un partido como hoy. Es mental, todo el mundo está junto", afirmó.



La prensa especula con una posible vuelta de José Mourinho, pero Benzema no quiso valorar esa posibilidad.



"De verdad, no te puedo responder. Tengo un entrenador ahora. Luego, es un tema del club. No te puedo responder a eso", dijo al periodista sobre el técnico luso.

