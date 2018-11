Había marcado historia con el Real Madrid en sus primeros partidos como técnico; ahora recibe una goleada para el recuerdo y deja críticos en todas las redes sociales. Santiago Solari vive momentos de zozobra luego de los tres goles propinados por el Eibar en la visita a Ipurúa. Este Madrid, más allá de su mandato, no juega bien, no tiene cohesión entre sus jugadores y puede verse que faltan ánimos en el campo de juego. Este sábado no hubo reacción y desde Twitter vino un brutal mensaje para el ‘Indiecito’ en su mandato.



“Sale Vinicus a falta de quince minutos y perdiendo 3-0. Parece el típico reto que tenías cuando jugabas el camino con Alex Hunter. “Sal y haz que tu equipo remonte! Grande Solari jugando al FIFA”, indicó Ibai, un comentarista profesional de eSports.



El Eibar goleó el sábado 3-0 al Real Madrid por la liga española de fútbol, en la primera derrota para el equipo blanco desde que el argentino Santiago Solari asumió como entrenador.



El Madrid, que buscaba acercarse a los puestos de vanguardia de la liga, sufrió un duro golpe, que no fue peor debido a varias grandes atajadas de Thibaut Courtois.



Eibar se impuso con goles del argentino Gonzalo Escalante, Sergi Enrich y Kike García a los 16, 51 y 57 minutos del primer partido de Solari desde que fue ratificado como entrenador del Madrid después de su interinato, periodo en el que había sumado cuatro victorias consecutivas.



"No hemos podido jugar nuestro fútbol, no hemos estado cómodos. Es un problema colectivo. Ahora hay que estar unidos y dar lo máximo en el próximo partido", dijo tras el partido el defensor Raphael Varane. "Hay que mejorar", agregó.



La del sábado fue la primera victoria del Eibar sobre el Madrid en su historia. El equipo blanco quedó en el sexto puesto con 20 puntos, a cuatro del líder Barcelona, que más tarde juega con Atlético de Madrid.