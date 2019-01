La millonaria suma que exige el Santos al Real Madrid por el pase de Rodrygo

Real Madrid lo quiere para el verano y Santos también, pero ante una crisis económico, el equipo de Jorge Sampaoli habría solicitado a Florentino Pérez el pago de 20 millones de euros para afrontar la presente temporada: Brasileirao y Copa Sudamericana. La institución brasileña necesita la inyección para afrontar fichajes, pedidos todo del ex técnico de Argentina en pro de levantar el título y hacer un equipo competitivo a nivel sudamericano.



Jose Carlos Peres, presidente del Santos, negoció con el Real Madrid para anticipar el segundo plazo de la venta de Rodrygo , de acuerdo a la Gazeta Esportiva. El pago de los 20 millones estaba inicialmente previsto para el mes de julio, pagado a plazos desde marzo. No obstante, la delicada situación del Santos hace que el club pida el dinero ahora mismo.



El Real Madrid no ha invertido en fichajes millonarios en el mercado de pases de invierno – tan solo el pago de Brahim Díaz – por lo que sí tiene caja para realizar el abono hacia el equipo del ‘Hombrecito’, como era conocido en Chile. Sampaoli necesita refuerzos y ha tomado una medida desesperada para tener millones para contrataciones para el 2019.



Real Madrid, por su parte, se prepara para el partido de octavos de final de Copa del Rey frente al Leganés, en donde Vinicius Junior probablemente sea ubicado como ‘9’.