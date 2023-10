Jude Bellingham, el jugador que se encuentra causando sensación en LaLiga y en toda Europa, no solo impresiona con su estilo de juego, sino también con su capacidad para marcar goles y crear oportunidades para sus compañeros, en el Real Madrid. Hasta el momento, el británico ha participado en 12 partidos en diversas competiciones, acumulando un total de 11 tantos y tres asistencias. Estos impresionantes números han dejado a muchos lamentando no haberlo persuadido para unirse a sus equipos, entre ellos, Sergio Agüero, quien siente que el Manchester City perdió una gran oportunidad al no ficharlo.

Como es conocido, uno de los cuadros que mostró interés en el centrocampista fue el City bajo la dirección de Guardiola. Ahora, una de las figuras legendarias del club inglés, ‘Kun’ Agüero, admite sentirse ‘molesto’ por la incorporación de Jude al Madrid. El argentino considera que los ‘Citizens’ han aprendido a adelantarse en la adquisición de jugadores clave y con potencial, pero en esta ocasión, perdieron la batalla.

“Es una pena que Pep Guardiola no haya podido convencerle para unirse a Erling Haaland en el Manchester City. Los grandes equipos siempre competirán por grandes jugadores. El City ha logrado tomar la delantera en varias ocasiones importantes, como Haaland. A veces, las cosas no son así, así es el mercado. Me hubiera gustado verle en el City”, indicó el ‘Kun’ al diario Mirror.

También afirmó que Bellingham está destinado a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. En esa línea, enfatizó las actuaciones del actual delantero y señaló que a pesar de estar en uno de los equipos con más presión, ha sabido manejarlo.

Jude Bellingham anotó 11 goles en 12 partidos, con el Real Madrid, en la actual temporada. (Foto: AFP)

“Jude está en camino de ser uno de los mejores del mundo, mira lo que está haciendo con Inglaterra. La adaptación de Jude fue francamente impresionante. Ni siquiera cuando era un jugador joven le afectó la presión de jugar en un equipo tan grande. Eso es digno de elogio. Incluso se le puede ver hacer grandes cosas para la selección nacional. Si mantiene este nivel consistentemente, puede ser nombrado entre lo mejor, sin duda”, concluyó.





Jude Bellingham y Real Madrid: lo que se les viene

Luego de disputar la Champions League, el Real Madrid jugará un partido por LaLiga de España. Se trata del clásico ante el FC Barcelona, por la jornada 11 del campeonato español. Este partido está programado para jugarse el sábado 28 de octubre desde las 9:15 de la mañana (hora peruana y colombiana). Cabe destacar que se jugará en el Estadio Olímpico (Barcelona).

El Estadio Olímpico Lluís Companys, escenario del clásico del 28 de octubre. (Foto: Getty Images)

En estos momentos, el equipo de Jude Bellingham se ubica en la primera posición de LaLiga, con 25 puntos en diez fechas disputadas. Girona tiene la misma cantidad de puntos, pero con una peor diferencia de goles, por eso está en el segundo lugar. El podio lo completa el cuadro azulgrana, con 24 puntos en la misma cantidad de partidos. El clásico de este sábado será decisivo para ambos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR