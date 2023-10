El vigente campeón de la Champions League, el Manchester City, está en camino hacia los octavos de final de la competición después de mantener su racha perfecta en la fase de grupos con una gran victoria por 1-3 sobre el equipo suizo Young Boys. Erling Haaland anotó en dos ocasiones en el compromiso, poniendo fin a una sequía de cinco partidos sin marcar en el certamen europeo. Tras el juego, el entrenador del conjunto inglés, Josep Guardiola, se expresó, diciendo que hay quienes desean ver a al delantero fallar, pero él seguirá anotando goles durante toda su carrera.

A pesar de las impresionantes estadísticas de Erling en términos de goles, parece que no ha podido borrar de la memoria el hecho de que no había marcado en la Liga de Campeones desde su gol ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la campaña pasada. No obstante, el jugador puso fin a las especulaciones en su último duelo en el torneo al anotar un doblete contra los ‘Negriamarillos’.

Después de la satisfacción de obtener tres puntos de visita, lo que sitúa a los celestes en la cima de la tabla con 9 puntos y asegura su pase a la siguiente fase, Pep habló sobre las críticas y la presión que enfrenta Erling, en una charla con TNT Sports: “La gente espera que marque cuatro goles en cada partido, la gente quiere que falle, pero lo siento, va a seguir marcando toda su vida”

Haaland anotoó un doblete para el 3-1 de Manchester City vs. Young Boys por Champions League. (Foto: AFP)

Para justificar la disminución en la cantidad de anotaciones del ‘Androide’ en este comienzo de temporada, donde ha marcado once veces, nueve de ellos en la competititiva Premier League, Guardiola señaló que han sufrido la pérdida de jugadores que aportan en el juego ofensivo como Ilkay Gundogan, quien fue transferido al FC Barcelona, y Kevin de Bruyne, que estará lesionado hasta 2024.

"Hemos perdido a jugadores que tienen la habilidad de encontrar el último pase, pero en todos los partidos hemos tenido muchas oportunidades, así que es cuestión de que sigamos jugando muy bien y tendrá oportunidades de marcar", concluyó el estratega, que lleva una buena relación con su dirigido.





Manchester City: lo que se le viene

Luego de derrotar al Young Boys, por la Champions League, Manchester City deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Manchester United, con el que se medirá el domingo 29 de octubre desde las 10:30 de la mañana (hora peruana y colombiana), en el Old Trafford.

Old Trafford, estadio donde se jugará el Manchester United vs. Manchester City. (Foto:Shutterstock)

Ojo, este duelo será crucial para la escuadra de Pep, que marcha en la segunda posición de la tabla de la Premier League. En caso de vencer a los ‘Diablos Rojos’ y una caída de Tottenham ante Crystal Palace, podría recuperar la cima del torneo inglés.





