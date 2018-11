Sergio Ramos se refirió a los silbidos que recibió por parte de un sector de la afición del Real Madrid en el último duelo en el Santiago Bernabéu, interpretándolo como "un toque de atención" y asegurando que igual que el halago no le sirve para sacar pecho, no tocará fondo con la crítica.



"Nunca he dicho que sean injustos los pitos. Cuando el Bernabéu te da un toque de atención es porque sabe que lo puede dar. A lo largo de mi carrera en el Real Madrid vi que se pitaron a leyendas. Siempre es mejor jugar con tu público a favor y si pongo en la balanza en 14 temporadas me han pitado un día, así que estaré eternamente agradecido", reflexionó.



"Para lo bueno y lo malo voy a seguir. Igual que el halago no me sirvió para sacar pecho nunca, la crítica no me a hacer tocar fondo. Hay que seguir y con los buenos resultados la gente estará más tranquila y disfrutará de nuestro fútbol", añadió.



Ramos no encontró razones que explicasen los silbidos de madridistas y se apoyó en ser el capitán como cabeza visible de la plantilla. "Los que más tiempo llevamos somos los que más peso tenemos y la presión recae sobre nosotros. Yo soy el capitán, asumo la crítica. No lo tomo a lo personal, solo un toque de atención para rendir mejor". EFE