¡OFICIAL! Real Madrid confirmó la partida de una de sus figuras luego de ser 'descartada' por Zidane

Nuevos aires. El lateral zurdo español Sergio Reguilón fue anunciado este viernes como nuevo jugador del Sevilla , cedido por el Real Madrid hasta la próxima temporada. Luego de muchas idas y vueltas, el hasta hoy jugador del conjunto 'Merengue' dijo adiós a su etapa como madridista en la que se ganó el cariño de todo el Santiago Bernabéu por su entrega y coraje cada que tuvo que saltar al campo con la camiseta del club de sus amores.

''El Real Madrid C. F. y el Sevilla F. C. han acordado la cesión del jugador Sergio Reguilón para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2020'', se puede leer en el comunicado emitido por el club 'blanco' a través de todas sus redes sociales, respecto a la decisión de dejar ir por casi un año a uno de los jugadores revelación la campaña pasada.

Pero, ¿a qué se debió esta radical decisión? Bueno, resulta que el joven lateral izquierdo no tiene espacio en Madrid. Zidane no confía completamente en su juego a pesar que demostró tener el temple necesario para adueñarse de la banda. Marcelo es el titular indiscutible del equipo y esto para el entrenador no va a cambiar, menos ahora con la llegada de Ferland Mendy.



El canterano del Real Madrid sumó 22 partidos oficiales con el primer equipo la temporada pasada y en ellos, además de mostrar un compromiso claro, Reguilón se mostró como un lateral ofensivo y capaz de ganarse el titularato en cualquier otro equipo de LaLiga, puesto que seguramente ocupará ahora en el Sevilla de Julen Lopetegui. ¿Cómo crees que le irá?



