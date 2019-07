¿Y Zidane? Sergio Reguilón llenó de elogios a Julen Lopetegui en su presentación en el Sevilla

Vuelve a estar bajo las órdenes del técnico que más confió en él en el Real Madrid. Sergio Reguilón fue presentado este lunes como uno de los nuevos jugadores del Sevilla para la temporada, y no dudó en elogiar a quien fue su técnico en el Bernabéu y con el que volverá a coincidir en el Sánchez Pizjuán, Julen Lopetegui.

El lateral zurdo manifestó que volver a coincidir con Lopetegui, el técnico que lo hizo debutar con el primer equipo madridista, " no es una carga" porque "siempre es un plus que el míster te conozca".



" Lopetegui sabe cómo trabajo. Sé cuándo acaba mi contrato pero estoy centrado al cien por cien en el Sevilla, luego que venga lo que tenga que venir", ha añadido Reguilón antes de confesar que "es una alegría que te llame el Sevilla", por lo que venir "era la opción que más me interesaba".

Junto a Reguilón, también fue presentado el extremo zurdo argentino Lucas Ocampos y centrocampista Oliver Torres, quienes se sumarán a la expedición de 33 futbolistas que partieron hacia Estados Unidos para la disputa de dos encuentros amistosos.



Viajaron todos los jugadores en nómina, incluidos cinco canteranos y varios que tienen el cartel de transferibles, a excepción de Bryan Gil, que disputa con España la Eurocopa sub 19 de Armenia, y Carlos Fernández, recién retornado de una cesión en el Deportivo, que sigue de vacaciones porque acabó su temporada el 23 de junio. EFE

