"La decisión la tomaron otros": Sergio Reguilón explicó su salida del Madrid y su relación con Zidane

Se la jugó, pero el tiempo le ha dado la razón. Pasó de no tener espacio en el Real Madrid a estar cerca de su posible debut con la selección absoluta de España. Sergio Reguilón atendió a la prensa a dos días del duelo ante Noruega por la Clasificatoria a la Eurocopa 2020 y habló de cómo fue su salida del Bernabéu, su cesión al Sevilla y sobre todo, su relación con Zinedine Zidane.

Su salida del Real Madrid

El lateral izquierdo, que tiene como máximo ídolo a Roberto Carlos, aseguró que tiene la conciencia muy tranquila, pues siempre intentó quedarse, aunque ello no dependió de él.



" Yo me dejé todo por el Real Madrid. La decisión la tomaron otros y yo no puedo hacer más que mi trabajo lo mejor posible. Eso hice en el Madrid y eso trato de hacer ahora en el Sevilla. Salí bien del Madrid, no quedé mal con nadie".

¿Y la relación con Zidane, es buena?

Si bien aseguró que su trato con Zidane es cordial y no tener ningún problema con el técnico francés, sí quiso dejar en claro que por ahora por su cabeza no pasa la valoración que su exentrenador le pueda dar.



" No pienso en la opinión de Zidane, sino en lo mío. Esto es un premio (la convocatoria a España) y no pienso más allá", zanjó.

Sobre volver al Bernabéu...

Reguilón se encuentra en calidad de préstamo en el Sánchez Pizjuán, y tiene muy claro cuál será su plan en tierras andaluzas.



" La mejor manera de ponérselo difícil a Zidane es hacerlo muy bien con el Sevilla, como la temporada pasada lo di en el Madrid. Mi plan es correr, rendir y darlo todo en cada partido y el año que viene ya pasará lo que tenga que pasar", puntualizó.

► La pesadilla de Mesut Özil en Arsenal: Emery decidió que no juegue nunca más y ya planea su salida



► ¿Y si LaLiga no parase en Fecha FIFA? Así serían los onces del Real Madrid y Barcelona [FOTOS]



► Florentino, es hora de despertar: los grandes de Europa que competirán con Real Madrid por fichar a Eriksen



► ¡Mané dejó en ridículo a Dani Alves y Marquinhos! Le cometen falta y Diedhiou pone el 1-1 en Brasil vs. Senegal