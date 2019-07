¡Duro golpe! Fue figura, Zidane lo 'borró' y ahora el Real Madrid se deshace de él por la puerta trasera

No se puede creer. Ante el bajo nivel que Marcelo mostró en la mitad de temporada 2018-19 del Real Madrid , un joven lateral izquierdo saltó a la luz para ganarse el corazón de todo el madridismo: Sergio Reguilón. Pese a la inexperiencia en el primer equipo merengue, el exCastilla rindió a creces, se convirtió en titular y ahora deberá marcharse por la puerta falsa tras conocer que no será tomado en cuenta por Zinedine Zidane esta campaña.



Según informó este martes el reconocido diario 'As' de España, Reguilón hará maletas y pondrá rumbo al Sevilla en calidad de cedido. El hasta ahora jugador del conjunto 'Merengue' se irá por una temporada al club sevillista a pedido de Julen Lopetegui, eso sí, sin opción de compra. La operación se haría oficial el próximo jueves, día en el que todo el plantel iniciará pretemporada.

Pero, ¿a qué se debió esta radical decisión? Bueno, resulta que el joven lateral izquierdo no tiene espacio en Madrid. Zidane no confía completamente en su juego a pesar que demostró tener el temple necesario para adueñarse de la banda. Marcelo es el titular indiscutible del equipo y esto para el entrenador no va a cambiar, menos ahora con la llegada de Ferland Mendy.



Cabe señalar que el canterano madridista sumó 22 partidos oficiales con el primer equipo del Real Madrid la temporada pasada y en ellos, además de mostrar un compromiso claro, Reguilón se ha mostrado como un lateral ofensivo y capaz de ganarse el titularato en cualquier otro equipo de LaLiga. Vaya 'joyita' que deja ir el Real en este momento. Una lástima.



