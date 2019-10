No da puntada sin hilo: Simeone defiende a Joao Félix y lanza 'palo' a Hazard

Diego Simeone fue un gran defensor. De aquellos que marcaron época y dejaron huella en el equipo que pasó. Esa firmeza para defender su portería de los atacantes rivales, la lleva siempre consigo, hasta ahora que es director técnico. Por ello, cuando en una entrevista le consultaron sobre lo que desembolsó el Atlético de Madrid por Joao Félix , no dudó en defenderlo a capa y espada.

Es más, no solo lo defendió, sino que se las ingenió para darle un 'palo' a Eden Hazard, la estrella de 100 'kilos' que llegó esta temporada al eterno rival, el Real Madrid. En una entrevista a una radio local en España, el 'Cholo' habló de todo, siempre fiel a su estilo.

" Tú puedes hacer un Real Madrid, un Barcelona a base de 'talonario', como lo estamos empezando a hacer nosotros. Con uno de 120 ('kilos') que no es Hazard, que tiene 30 años, es uno de 19. Que hay que hacerlo, que vale 120 ", explotó el 'Cholo' en el programa radial El Larguero.

Comparación entre Griezmann y Joao

" El problema es que se compara a Griezmann, que era casi un Balón de Oro, con un chico de Balón de Oro. Un día me senté junto a él y le dije: ‘La película es así: si te pongo todos los partidos y te lesionas la culpa es mía porque no sé gestionarte, si no te pongo para descansar la culpa es mía también. Le tengo que contar esas cosas. Está abierto a escuchar y entiende y eso es bueno. Lo preocupante es si no entendiera. Le dije: ‘Me van a criticar lo que haga con vos, aléjate de eso. Eres muy importante para nosotros'. Le tengo que contar a un chico de 19 años que es humilde y que está abierto a escuchar que entiende que no puede jugar todos los minutos. Yo lo que quiero es lo mejor para João Félix ", explicó el 'Cholo'.

