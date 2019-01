No entiende nada: Solari cuestionó el funcionamiento del VAR tras derrota del Real Madrid

Es la polémica no solo del Real Madrid vs Real Sociedad , sino de toda LaLiga Santander. La falta que sufrió Vinicius en el área y que no fue sancionada desde el punto penal ha causado revuelo en España y las críticas van directo al VAR. Uno de los primeros que ha mostrado su desaprobación ha sido Santiago Solari.



El técnico del Real Madrid, mostró incomprensión por el uso del VAR en dos acciones en las que su equipo reclamó penal y aseguró "pierde toda su razón de ser" si no corrige una decisión del colegiado.



"Las jugadas parecen evidentes en vivo", aseguró refiriéndose a un petición de penalti por empujón a Sergio Ramos y otra en un mano a mano de Vinicius ante Rulli. "Creemos que el VAR está para eso, si no hay certeza poder consultarlo".



"Es la intención que existe con el VAR y la tecnología, si no pierde toda su razón del ser. Todos somos humanos y fallamos, pero si uno tiene la posibilidad de repasar la evidencia y falla, es difícil de comprender", criticó. EFE