Y se queda corto: Solari reconoció que ante Leganés, el Madrid hizo un "partido flojo"

Santiago Solari , técnico del Real Madrid , reconoció que su equipo hizo en Butarque "un partido flojo", admitió que no funcionó el experimento de una banda izquierda con Marcelo y Sergio Reguilón y lamentó no tener "una referencia específica en ataque".



"Ha sido un partido flojo, sobre todo la primera parte, todos necesitaban minutos y los han tenido. Nos quedamos con que hemos pasado la eliminatoria pero el partido ha sido flojo en general y la primera parte en especial", dijo en rueda de prensa.



Isco, titular por tercer vez con Solari, se marchó sustituido sin saludarse ni cruzar la mirada con su técnico. "En absoluto" tienen un problema, dijo el argentino en rueda de prensa con la misma brevedad con la que aseguró que no vio peligrar en ningún momento la eliminatoria gracias a los tres tantos de ventaja de la ida.



Solari dejó claro que no sacó buenas conclusiones del experimento de juntar dos laterales en la banda izquierda. "A veces intentamos cosas y cuando no funcionan es nuestro deber intentar mejorarlas cambiándolas. Así fue, mejoramos la segunda parte pero no para quedarnos satisfechos y marcar. Nos faltó profundidad. Pagamos no tener una referencia específica en ataque".



Terminó elogiando el nivel del portero costarricense Keylor Navas. "Lo ha hecho muy bien, siempre está al nivel. Se entrena bien y además es un gran portero. No lo voy a descubrir yo", manifestó. Y descartando que Karim Benzema se vaya a perder varios partidos por operarse del dedo meñique que tiene fracturado.



"Esperamos que no, es una fractura en el meñique y espero tenerlo el fin de semana. Lo necesitamos porque es nuestra referencia en ataque y esperamos tenerlo en los próximos partidos", sentenció. EFE