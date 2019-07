Kubo fue 'vacilado' por Nacho en entrenamientos del Real Madrid por su excelente español [VIDEO]

Take Kubo ha sorprendido a todos en Real Madrid. Con solo 18 años y luego de su participación en la Copa América 2019 con la Selección de Japón, el joven delantero se sumó a los trabajos de la 'Casa Blanca' en donde ha mostrado la tremenda habilidad que tiene con el balón a sus pies. Y no solo con la pelota es que ha dado que hablar.

Resulta que Take Kubo ha sorprendido con el tremendo dominio que tiene en el idioma español. Es más, hasta sus mismos compañeros en el equipo del Real Madrid han dejado comentarios de admiración no solo por su fútbol, sino por la fluidez en la que habla.

"Habla mejor que nosotros, ya te lo digo yo", fue lo que respondió el defensa Nacho ante la interrogante de un hombre de prensa del Madrid por el español de Kubo. Dani Carvajal también fue otro de los que tuvo grandes palabras hacia él.

Esto fue lo que dijo Nacho sobre el español de Take Kubo. (Video: RMTV)

Sin embargo, el japonés no es el único que se ha llevado las miradas. Rodrygo Goes confesó que seis meses antes de llegar a la capital española, tuvo una profesora particular del idioma la cual lo ayudó a poder comunicarse mejor con sus compañeros.

De otro lado, Real Madrid empezará este sábado su participación en la International Champions Cup 2019. Primero se verás las caras frente al Bayern Munich. Luego chocará con Arsenal y Atlético.

