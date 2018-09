La plantilla del Real Madrid , sin Isco Alarcón que no completó el entrenamiento en Valdebebas, posó junto a Luka Modric , Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane y Thibaut Courtois, que compartieron con sus compañeros los premios 'The Best' recibidos en la gala de la FIFA.



Modric posó como gran protagonista con sus dos premios, 'The Best' y en el once de mejores jugadores del mundo, en el que también fueron elegidos Courtois, Ramos, Marcelo y Varane. Todos ellos con sus galardones posaron sonrientes junto a sus compañeros.



La plantilla madridista felicitó a los premiados en la gala que se celebró anoche en Londres antes de iniciar el último entrenamiento previo al enfrentamiento liguero frente al Sevilla.

El más felicitado en Real Madrid

Como era de esperarse, el más felicitado de Valdebebas fue Luka Modric, quien se hizo del premio al mejor jugador del año. En el discurso de la entrega del galardón en Londres, el volante croata no ocultó en ningún momento su felicidad.

"Es un gran honor, una gran sensación tener este trofeo. Quiero felicitar a Salah y a Cristiano por su gran temporada. Este trofeo no es solo mío, es para todos mis compañeros del Real Madrid y de Croacia, para mis entrenadores, sin ellos esto no sería posible'', dijo el jugador de 33 años.