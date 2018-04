Se ha hablado del reemplazo de Keylor Navas desde hace dos temporadas. Que Florentino Pérez no lo quiere, que prefiere un arquero top para el arco del Real Madrid. El costarricense, no obstante, siempre ha permanecido callado y ha tapado de ‘10’ en partidos trascendentales para la entidad madridista. Desde David de Gea hasta Thibaut Courtois han sonado para ponerse bajo los tres palos, pero otro nombre sería el indicado para el presidente merengue.



Allison sería el refuerzo que quieren en el Real Madrid. Pese a que el portero brasileño no ha estado en instancias finales de la Champions League, el golero de 25 años tiene proyección internacional y hasta tiene todas las cartas para ser titular en el Mundial de Rusia. En Italia se ha ganado el reconocimiento de sus compañeros y en España se dice que Florentino tiene su contrato bajo siete llaves para llevárselo en la próxima temporada.



Allison será titular este miércoles ante el Barcelona por los cuartos de final de la Champions League y emisarios madridistas viajarán hasta Cataluña para ver el rendimiento de un jugador que ha ganado el crédito de toda la directiva. A falta del interés de negociar en el Manchester United como en el Chelsea, Allison podría irse un poco más “fácil” de la Roma.



Si Allison llega a fichar por el Real Madrid, Marcelo y Casemiro serían de gran ayuda para la adaptación del portero. Compañeros en la Selección de Brasil, el ex Internacional de Porto Alegre cumpliría uno de sus sueños: vestir con la camiseta de uno de los equipos top de Europa. ¿Llegará al final? Todo se dirá en el mercado de pases de verano.