¡Le cierran las puertas a Varane! La radical postura del Real Madrid ante la salida del francés

No será nada fácil decir adiós. Raphael Varane tiene decidido salir del Real Madrid tan pronto como se abra el mercado de fichajes de verano 2019. A pesar de la vuelta de Zinedine Zidane, el francés se ha cansado de estar en Valdebebas y ya le habría comunicado al club su deseo de salir. Ante esto, la 'Casa Blanca' - lejos de hacerse problemas - habría tomado la postura de no negociar por el defensor salvo que le paguen una millonada.

Pese a que Zidane ha dejado bien claro que quiere contar con Varane para la otra temporada, el francés titular en las últimas tres coronaciones del Madrid en Champions, solo podría darse el lujo de salir de España si es que algún equipo que lo pretende está dispuesto a desembolsar los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión. Una locura.

Al menos así lo cuenta 'Goal', medio además revela que en la interna del Santiago Bernabéu no piensan escuchar ninguna oferta por Varane a menos que sea lo suficientemente sustanciosa como para pensárselo. Hasta entonces, la respuesta será señalar hacia la cláusula: no se vende.



" No me imagino un Madrid sin Varane. Es joven, lleva ocho años con nosotros. Son cosas que salen afuera, yo lo veo bien y no me dijo nada. Él de momento está en el mejor club del mundo, lo sabe y ha ganado muchas cosas", expresó Zidane sobre el galo, este martes durante una rueda de prensa.



Recordemos que el diario francés 'L'Equipe' informó el mes pasado que Varane, campeón del mundo en Rusia con su selección el año pasado, está buscando su salida del Madrid después de ocho temporadas en la capital española, un periodo en el que ha ganado cuatro veces la Champions League y dos títulos de la liga española.



