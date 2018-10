Julen Lopetegui no la pasa nada bien en Real Madrid. Los buenos resultados no lo acompañan y su cabeza está cerca de ser colocada en la guillotina, a esto se le suman las lesiones. Carvajal, Marcelo, tal vez Bale y ahora Raphael Varane.



El defensa central francés participó en el inicio del entrenamiento colectivo de la selección francesa al final de la tarde, antes de un paseo en bicicleta con un miembro del equipo técnico.



El jugador, que terminó con molestias en los aductores el jueves en el amistoso (2-2) contra Islandia en Guingamp, dejó su puesto en el descanso por precaución, entrando en su lugar Kurt Zouma.



La selección francesa recibe al martes a Alemania en el Stade de France, en el marco de la Liga de Naciones, nuevo torneo organizado por la UEFA en los años sin Eurocopa ni Mundial.





Julen Lopetegui no era el entrenador favorito de Florentino Pérez. Luego de que Zidane anunciara su renuncia del equipo, Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri y otros entrenadores entraron en la lista para el cargo en el Bernabéu. Sin embargo, el indicado para el presidente madridista era Jurgen Klopp, el mandamás del Liverpool. De buena temporada con los ‘Reds’, el alemán era el favorito para el cargo, pero prefirió seguir en Inglaterra.

Mariano Díaz y su regreso al Real Madrid.