¡Nadie lo vio venir! 'Bombazo' del Real Madrid y Vinicius Junior se ve obligado a cambiar de dorsal

Vaya sorpresa. Cuando todos en España y más aún en la capital esperaban el desembarco de última hora de Neymar al Real Madrid , el conjunto 'Merengue' volvió a hacer de las suyas en el cierre del libro de pases y dejó a más de uno con la boca abierta luego de dar conocer que Vinicius Junior dejará de formar parte del equipo filial 'blanco' para sumarse a la primera plantilla de los dirigidos por el entrenador francés Zinedine Zidane.

A pesar de que Vinicius ya jugó con el Real Madrid los primeros tres encuentros de LaLiga Santander 2019, la directiva del club tenía planeado inscribir la ficha del joven talento brasileño en el Castilla, para así no ocupar la de un extracomunitario. No obstante, la inesperada partida del golero costarricense Keylor Navas al PSG le abrió la posibilidad al jugador de encajar dentro de la plantilla



Asimismo, cabe destacar que esto no es lo único que ha cambiado para Vinicius en el Real Madrid. Y es que ahora el brasileño se ve literalmente obligado a dejar atrás su dorsal '28' con la que debutó, para lucir ahora la camiseta '25'. Sí, leíste bien. A partir de ahora, el popular 'Vini' deberá seguir brillando con luz propia en el Santiago Bernabéu, esta vez con un número que podría interpretarse como un nuevo comienzo para la 'joya' de la 'Casa Blanca'.



Vinicius Junior usará la dorsal '25' en el Real Madrid por el resto de la temporada de LaLiga. (Captura: Página oficial del Real Madrid) Vinicius Junior usará la dorsal '25' en el Real Madrid por el resto de la temporada de LaLiga. (Captura: Página oficial del Real Madrid)

Neymar era la 'bomba' del Real Madrid

Barcelona y Neymar soñaban en que sus caminos se vuelvan a encontrar para esta temporada. Es más, hasta el momento el delantero brasilero no jugó ningún partido con el PSG, a la espera que se resuelva su futuro como futbolista. Real Madrid también estuvo más que pendiente sobre su situación, pero finalmente el extremo tendrá que quedarse, al menos, un año más bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel.



Pese a que Neymar tenía como prioridad regresar al Barcelona , Real Madrid siempre fue una opción, todo para marcharse de Parque de los Príncipes. Así lo asegura este martes el diario Marca en su edición digital, el cual indicó que el padre del jugador llamó constantemente a la 'Casa Blanca' a horas que cierre el libro de fichajes.

