No solo el Real Madrid: la mejor noticia a Vinicius Junior que llega de Brasil

Espera el llamado, aunque no se marea con el actual momento que vive en Madrid. Mientras se entrena con el resto de sus compañeros para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, en Brasil se hace eco de la posible convocatoria de Vinicius Junior a la Selección de Brasil, de cara a la Copa América 2019. ¿La principal razón? La lesión de Neymar, que mantiene en incertidumbre no solo al PSG, sino también a la Selección que espera que su delantero pueda regresar lo más pronto posible a los campos de juego.



Con una posible fractura del quinto metatarsiano, la misma lesión de la que fue operado el año pasado y por la que llegó a las justas al Mundial de Rusia 2018, Neymar mantiene en hilo al departamento médico del ‘Scratch’. Sí, claro que es fijo en la nómina de la Copa América , pero Tité estudia la posibilidad de llevarle un sustituto que se asemeje a sus características.



En ese sentido, la mejor opción es Vinicius Junior, a quien Santiago Solari ha explotado en el último tramo de la temporada tras decidir que Isco sea el suplente del equipo. Vinicius gusta en la Selección, consideran que le falta madurez y más minutos de juego, aunque sí es titular con el Real Madrid, también podría tener un hueco en el equipo Mayor de Brasil.



Desde diciembre, Vinicius es titular indiscutible con el Real Madrid. Ahora solo necesita un poco más de roce y proyección para comenzarse a ganar un lugar en la Selección, en donde Neymar es el mejor jugador de la plantilla, pero ya preocupa con sus lesiones. Confirmado que no estará en el primer partido de los octavos de final de la Champions League.