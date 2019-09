De las pifias a la ovación: Vinicius explicó el motivo de sus lágrimas tras anotar ante Osasuna

► Morata recibió doble amonestación en un minuto y no estará ante el Real Madrid



No marcaba desde el 3 de febrero, ante el Alavés, y este miércoles acabó con la mala racha que arrastraba y sobre todo, calló las críticas y disipó dudas que se habían tejido sobre él. Vinicius Junior abrió el camino de la victoria del Real Madrid ante Osasuna por la fecha 6 de LaLiga Santande, aunque lo que más llamó la atención fue que rompió en llanto tras su tanto.

Tras el encuentro y consultado sobre las emociones que dejó en el Bernabéu, el joven atacante de 19 años explicó todo lo que pasó por su mente en ese instante, y contó que se quebró porque después de lesionarse fue un " poco complicado" para él recuperar el estado de forma con el que brilló la temporada pasada.



" He llorado porque después de mi lesión fue un poco complicado. Estaba tardando mucho a jugar como antes. No estaba tan feliz. Hoy me he quedado más tranquilo y nada mejor que antes de un derbi. Después de tantos partidos, nunca había estado tantos sin marcar. Estaba correcto que no lo estaba haciendo bien en el partido y entendía los pitos", afirmó.



Vinícius recordó que a lo largo del curso está entrenando "mucho" a lo largo de las sesiones de entrenamiento para recuperar su antiguo nivel. Además, reconoció que durante muchos encuentros intentó marcar un gol que no llegaba.



" Salió y me quedo más tranquilo. Estoy encantado de volver a gustar en el Bernabéu", culminó. EFE.

