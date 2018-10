La tiene clara. El joven brasileño Vinicius Junior no pudo evitar ser cuestionado acerca de su presente en el Real Madrid , club con el que ya debutó, pero donde aún no podido demostrar todas sus habilidades. En este sentido, el crack merengue se animó a hablar para los micrófonos del diario 'AS' tras el empate a uno de la 'Canarinha' en un amistoso Sub 20.

''Siempre es bueno jugar entre los mejores y siempre es bueno estar con los mejores jugadores, jugar en el Real Madrid no tiene precio. Es un sueño que siempre tuve", comentó un Vinicius en zona mixta, que además fue pieza clave para el 1-0 de Brasil contra Chile.

Sobre los 64' de dicho encuentro, Vinicius apareció en campo propio para hacerse un autopase de taco, que desacomodó al jugador que buscaba quitarle la pelota. El joven del Real Madrid, luego, hizo una gran corrida hasta casi al área de la 'Roja' para asistir a Rodrygo en la apertura del marcador.

"Yo soy muy feliz por mí y por mi familia de poder estar en el Real Madrid y con mis compañeros. No hay nada mejor que debutar en el Santiago Bernabéu en el partido ante el Atlético de Madrid. El grupo que hay es muy bueno", reconoció la 'joya' brasileña, recordando su debut oficial por Liga Santander.



Asimismo, Vinicius no pudo ocultar su deseo de haber podido compartir vestuario con el luso Cristiano Ronaldo, quien partiera a la Juventus en el último mercado de fichajes. "Me gustaría haber podido jugar con él, pero ahora juego con muchos campeones. Ahora ya no tengo que hablar de Cristiano", sentenció.

A sudar la 'Canarinha'. Cabe recordar que el joven atacante de 18 años ya brilló con la selección Sub 17 de Brasil, en la que fue el máximo goleador, mejor jugador y campeón del Campeonato Sudamericano Sub 17 que se celebró en Chile el año pasado.