Con la llegada de Eden Hazard: el plan de Zidane para recuperar a Vinicius Junior en el nuevo Real Madrid 

Eden Hazard fue anunciado la semana pasada en el Real Madrid. Florentino Pérez está más que feliz con el inicio de la 'Revolución Zidane'. Le está entregando al técnico francés los jugadores que requiere y lo deja todo en sus manos. Ahora, 'Zizou' tiene un nuevo problema ¿dónde colocar a los futbolistas que rodearán al belga?

El DT ya lo tiene claro, tendrán que ser Hazard y diez más, por lo que buscará reubicar a uno que otro jugador, este es el caso de Vinicius Junior , quien a diferencia de lo que algunos pensaban, no tiene ninguna discusión con el exfutbolista.

Ahora, ¿dónde poner al brasileño? La temporada pasada, debutando con el Real Madrid , sumó sus primeros minutos por la banda izquierda; sin embargo, esta será dominada por Hazard, quien parece ser inamovible. Zidane ya busca opciones y parece tener la indicada.

Según Diario Marca, el plan es colocar a Vinicius por la derecha y trabajar por ese perfil. 'Zizou' cree que es una función que el delantero puede cumplir con facilidad. Empezar por la banda para ingresar al área, así no tendrá ningún problema de chocar con Eden.

El exFlamengo no tendría ningún problema de adaptarse al sistema. Cree que podría ser bueno para su crecimiento. Incluso ve con buenos ojos la posibilidad de jugar de falso '9', como ya hizo en el último partido ante el Real Betis.

La pretemporada del Real Madrid acaba de iniciar y Zidane quiere ver cuál es la mejor posición para que sus jugadores rindan al máximo nivel. Ya cuenta con la predisposición de Vinicius y espera convertirlo en pieza clave de esta nueva versión blanca.

Se especuló que el delantero se molestó con el plantel debido a que no tuvo los minutos suficientes en la última parte de la temporada para ser convocado por Tite a la Copa América de Brasil; sin embargo, esto no fue así. El entrenador le hizo ver que salía de una lesión grave y que debía pensar en el club y no en su selección.

