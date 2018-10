Vinicius Junior quiere ser un titular fijo en el Real Madrid o al menos, gozar de más oportunidades. Lopetegui prefiere llevarlo paso a paso y que con sus goles en el Castilla demuestre que ya puede ser un 'galáctico'. En tanto, los grandes referentes del vestuario creen que el brasileño todavía no está listo para dar el salto definitivo.



Así lo ha revelado el periodista Eduardo Inda durante su participación en 'El Chiringuito'. Según sus declaraciones, el camarín cree el brasileño goza de mucho talento, pero no ven con buenos ojos su ascenso al primer equipo ya que muchos podrían ver sus puestos amenazados.



“Lo que se considera en el vestuario es que Vinicius es un gran talento pero no está para jugar en el primer equipo”, dijo Inda y luego contó: “Le llaman ‘Vinicius Maradona’”. Ese sería el apodo que le pusieron en el Real Madrid al brasileño por la repercusión y la presión que el jugador tiene por estar en la plantilla principal.



Julen Lopetegui ha convocado al brasileño Vinicius Junior en solo 4 de los 9 partidos disputados en Liga Santander, y dejándolo en el banquillo en la mitad de ellos, repartiendo sus minutos entre Atlético de Madrid (2) y Levante (10).