Vinicius Junior llegó al Real Madrid con la esperanza de ganarse un espacio en el equipo titular; sin embargo, Julen Lopetegui cree que aun no es su momento. El brasileño destaca en la filial y alterna en la primera plantilla. Debe ganarse un puesto antes que llegue enero, donde dejará el club.

El motivo será el campeonato Sudamericano Sub 20 que se desarrollará en Chile el primer mes del año. Vinicius durante el parón de selecciones no hace otra cosa que confirmar que Carlos Amadeus, técnico brasileño de la sub 20, quiere contar con él.

Vinicius es la máxima estrella del equipo que busca levantar el trofeo. Las habilidades de sus jugadores hacen que sean los grandes favoritos a la espera del sorteo para conocer los grupos.

Igualmente, Rodrygo, estrella juvenil del santos que se unirá al Real Madrid participará del evento que se desarrollará entre el 20 de enero y el 13 de febrero. Esto retrasaría la llegada del jugador.

Al no ser un evento correspondiente al calendario FIFA, el Real Madrid no estaría obligado a ceder a los jugadores pero si es cierto que se vería envuelto en un problema con la Comisión Brasileña de Fútbol con la que tiene una relación muy bien formada.