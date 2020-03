Un tanto del joven brasileño Vinicius, con un disparo que desvió Gerard Piqué, decantó el clásico a favor del Real Madrid, que no ganaba en la liga al Barcelona en el Santiago Bernabéu desde octubre de 2014 y que, con la victoria, por 2-0, cerrada en la prolongación por Mariano Díaz, recupera el liderato de LaLiga Santander.

Tras la decepción de la derrota en la ‘Champions’ ante el Manchester City, el conjunto de Zinedine Zidane reflotó en el clásico. Se aprovechó de un flojo conjunto azulgrana, cuya actuación distó mucho de anteriores comparecencias en el estadio blanco, sobre todo después del descanso.

Con tan solo 19 años y 233 días, Vinicius encontró su momento más feliz desde que llegó el pasado año al Real Madrid. No tiene acierto cuando llega al área rival. Su velocidad había sido de nuevo el gran argumento desequilibrante. Esta vez también le acompañó el acierto aún con esa ‘ayuda’ de Piqué.

Una vez más, Vinicius demostró el porqué es considerado el futuro del Real Madrid, cuyos hinchas podrán estar tranquilos sabiendo que de los pies del brasileño el club seguirá peleando por cosas importantes. No obstante, ‘Vini’ no es la única joven promesa del equipo, y aquí te recordamos al resto de cracks que darán que hablar en la ‘Casa Blanca’ en un futuro no muy lejano.

