Malas noticias para el Real Madrid. Luego de que Vinícius Júnior saliera lesionado del partido entre Brasil y Colombia, por las Eliminatorias Sudamericanas 2026, se confirmó que el brasileño no solo no jugará ante Argentina por la sexta jornada, sino que regresará a las canchas en 2024, según la prensa española. El jugador de la ‘Casa Blanca’ dejó la concentración de la ‘Canarinha’ y regresará a Madrid para continuar con las evaluaciones correspondientes y su proceso de recuperación.

En el primer tiempo del encuentro en el Metropolitano Roberto Méndez de Barranquilla, ‘Vini’ salió del campo tras una dura falta de Davinson Sánchez. Al instante, el carioca se dio cuenta de que se trataba de algo serio. Todo indicaba que era similar a su última lesión, una rotura en el músculo flexor de la pierna derecha que lo alejó por un mes del terreno de juego.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó que se trata de una lesión en la parte posterior de la pierna izquierda. Según Sport, el delantero estará, como mínimo, un mes y medio de baja. Esto significa que no volverá a jugar con el Real Madrid en lo que queda del 2023, teniendo en cuenta que, luego del Brasil vs. Argentina, ya no habrá duelos de selecciones hasta el próximo año.

Los partidos que se perderá ‘Vini’ serán contra Cádiz, Granada, Betis, Villarreal y Alavés por LaLiga de España; y Nápoles y Unión Berlín por la Champions League. Asimismo, queda pendiente saber si podrá jugar en la Supercopa de España, que se disputará entre el 10 y 14 de enero en Arabia Saudita.

En los últimos días, el Real Madrid perdió a Vinícius y Eduardo Camavinga, dos jugadores que son titulares. En el caso de francés, estará entre ocho a diez semanas fuera de las canchas, debido a una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. No cabe duda de que el ‘Rey de Europa’ se ha convertido en un hospital.





Jugadores lesionados del Real Madrid

Esta temporada ha sido dura con el Real Madrid en el tema de las lesiones. Con la reciente lesión que sufrió Vinícius, ya son nueve jugadores madridistas que están en proceso de recuperación. Los otros futbolistas afectados son Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouaméni, Arda Güler, Kepa Arrizabalaga, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham.

El consuelo de Carlo Ancelotti es que todo apunta a que Bellingham y Ceballos estarán listos para volver a las canchas luego del parón de selecciones nacionales. El portero Kepa tardará unos días más en recuperarse, pero se espera que sea después de los dos jugadores mencionados. El resto de lesionados si tiene que esperar un tiempo para volver.





¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

Real Madrid visitará al Cádiz por la fecha 14 de LaLiga de España. El compromiso está programado para jugarse el domingo 26 de noviembre desde las 12:30 p.m. (hora peruana, 6:30 p.m. en España). Asimismo, se disputará en el Estadio Nuevo Mirandilla (Cádiz).

En estos momentos, la ‘Casa Blanca’ se ubica en el segundo lugar de la tabla con 32 puntos en trece fechas disputadas. El primer lugar es para el Girona, con 34 unidades; y el FC Barcelona completa el podio con 30 puntos. Por otro lado, en la Champions League, el equipo de Ancelotti logró su clasificación a octavos de final tras vencer al Braga.





