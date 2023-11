El clásico enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid ahora se traslada al mercado de fichajes, y el objeto del deseo es nada menos que Nico Williams, el joven talento del Athletic Club de Bilbao y pieza clave en la Selección Española. Con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, este futbolista de futuro prometedor ha despertado el interés de ambos clubes, generando una nueva rivalidad entre los gigantes de LaLiga. Las fuentes cercanas a ambos clubes han revelado que tanto el Barça, presidido por Joan Laporta, como el Madrid, bajo el mando de Florentino Pérez, han fijado sus ojos en el hermano menor de Iñaki (Newcastle United).

Nico Williams, con un contrato que expira en 2024 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, se ha consolidado como un elemento indispensable tanto para Luis de La Fuente en la Selección Española como para Ernesto Valverde en el Athletic. Si bien lleva solo un gol (ante Villarreal), es muy importante en la pizarra del técnico.

Según el diario español Don Balón, el interés del Barcelona en Nico Williams ya había salido a la luz anteriormente, pero ahora parece que el Real Madrid ha decidido entrar en la puja por este joven talento. Con la competencia entre ambos clubes, surge la pregunta de quién logrará satisfacer las demandas económicas del jugador y del Athletic Club.

En el caso del Barcelona, la llegada de Nico plantearía interrogantes sobre la competencia en la posición de extremo derecho. Con Ansu Fati proyectándose para volver en 2024, la derecha ya cuenta con otros talentosos jugadores como Yamal, Raphinha e incluso Fermín. La posible llegada de Nico añadiría un elemento adicional a la competencia por un lugar en el once titular.





Retos para el Real Madrid: la Necesidad en la Derecha





En el Madrid, la situación no es menos compleja. Aunque actualmente no cuenta con un extremo puro en la derecha, la competencia sigue siendo feroz. Sin embargo, si el club no logra fichar a Kylian Mbappé, la llegada de Nico Williams podría llenar el vacío en esta posición.

Jugadores como Rodrygo Goes, Brahim Díaz, Arda Güler, Joselu y Endrick han ocupado la posición, pero ninguno es un extremo puro. Con Nico en el horizonte, se agrega un emocionante capítulo al enfrentamiento constante entre Barcelona y Real Madrid.





¿En cuánto está valorizado Nico Williams?

Transfermarkt, el portal de finanzas y valores de mercado del fútbol internacional, publicó hace algunos días el nuevo precio en el que está tasado Nico Williams tras el inicio de LaLiga 2023-24. Con la nueva actualización, el extremo está valorado en 40 millones de euros,

Su cotización ha subido como la espuma, desde los 5 millones en los que estaba tasado hace casi dos años.





¿Cuántos goles lleva Nico Williams en su carrera?





Tras cuatro temporadas en el primer equipo del Athletic Club, Nico ha tenido oportunidad de disputar varios torneos nacionales. En total, el joven futbolista ha disputado 95 partidos con la camiseta rojiblanca, cifra que lo lleva a los 13 goles en toda su carrera.





Nico Williams tiene contrato vigente con el Athletic, pero no renovaría para fichar por otro grande. (Foto: Getty)





