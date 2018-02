Real Madrid enfrentará este sábado al Alavés por la fecha 25 de la Liga Santander (10:15 am. hora peruana vía DirecTV) en un partido que los blancos quieren sacar adelante para seguir escalando en la tabla de posiciones. Aunque tendrán que hacerlo con la baja confirmada de Marco Asensio , quien se ha convertido en pieza clave de Zidane en las últimas semanas.



El volante mallorquín no entrenó este viernes con sus compañeros y no podrá estar el sábado en el Bernabéu por una insólito razón: la muela del juicio. Al exjugador del Espanyol le extrajeron el diente la tarde del jueves y no se encuentra en las mejores condiciones.



La baja de Marco Asensio ha causado incomodidad en los hinchas del Real Madrid ya que no se trata de la primera vez que el volante de 22 años queda fuera de un partido por algo similar. Hace unos meses, se ausentó por depilarse las piernas.

La situación de Marco Asensio, a quien se le ha extraído una muela del juicio, y la vuelta al once tras el descanso de Leganés de Cristiano Ronaldo favorecen el regreso de la BBC, pese a que el tridente blanco haya dejado de ser inamovible para Zinedine Zidane.



El técnico madridista ha encontrado goles y buen rendimiento desde que apuesta por Lucas Vázquez y Asensio de titulares, ya dio el paso de sentar en el banquillo a Benzema por su falta de gol en la visita al Real Betis y con Bale (tres suplencias en los cuatro últimos partidos) deja entrever problemas físicos que invitan a no forzar para evitar otra lesión muscular.