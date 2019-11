El entrenamiento del Real Madrid, previo al partido de este sábado ante el Alavés en Mendizorroza por la fecha 15 de LaLiga Santander, ha dejado un curioso hecho del que es protagonista Gareth Bale, que pese a estar varios años en España, siguen sin hablar el idioma.

El galés ha vuelto a demostrar este viernes que el castellano no es su punto fuerte luego de que sus compañeros se rieran de él cuando intentaba dar un pase. “No entiendo, a mi en español”, le dijo Marcelo al galés con un gran sonrisa.

Por otro lado, Zidane defendió nuevamente a Gareth Bale, convencido de que superará un momento duro de la temporada tras ver a la afición en su contra el día de la Real Sociedad. “Estamos con Gareth y la gente también, vamos a seguir así porque nada tiene que influir mucho en el juego. Lo importante es estar con él para seguir adelante cuando hay dificultad que forma parte de la vida de un futbolista”.

Zidane no atiende a premios individuales, como demostró cuando habló de las razones por las que Karim Benzema no está entre los finalistas de ninguno. “Lo que hace Karim con nosotros tiene a todos los madridistas orgullosos y es lo que nos importa"”Yo tengo a los mejores. Todos los que han pasado por el Real Madrid son los mejores porque es el club más grande del mundo. No puedo decir uno para el Balón de Oro, los mejores son los míos".

Real Madrid y Alavés juegan este sábado por la fecha 15 de LaLiga Santander 2019. El partido arrancará a las 7 de la mañana (hora peruana) y será transmitido por ESPN y Sky Sports para América Latina y México, mientras que Movistar Partidazo será la señal encargada para España.

