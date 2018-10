Una terrible estadística que llegó en el Real Madrid vs. Alavés. El equipo de Julen Lopetegui ha completado seis horas sin marcar un solo gol. Es decir, cuatro partidos completos sin abrir el score tanto en La Liga como en la Champions League. El hincha que asiste al Bernabéu o el que ve la transmisión del partido en su casa, puede observar que el madridismo no tiene gol desde la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, y quien sí mantiene una cuota en Italia.



No hubo goles frente al Sevilla, tampoco contra el Atlético de Madrid ni el CSKA Moscú y, ahora, tras terminar el primer tiempo frente al Alavés, ni Bale ni nadie ha podido romper las redes. Desde Madrid comienzan las primeras críticas para Julen Lopetegui, aunque también hay que sincerarnos: no le han traído el gol o una plantilla más allá de la salida de grandes figuras.



“Se cumplen en estos momentos seis horas de fútbol desde el gol de Marcos Asensio al Espanyol, el último que ha marcado el Real Madrid. Es la mayor sequía del club desde 1985. Da tiempo a ver las dos primeras películas de la saga de ‘El Padrino’”, escribió el estadístico MisterChip.



Real Madrid ha perdido terreno en Europa y, sin cuota de gol, las gradas también comenzar a vaciarse. El equipo, al parecer, necesita de un fichaje que le haga llenar las redes.