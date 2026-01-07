El primer gran duelo del 2026 en el fútbol español ya está servido. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán en una de las semifinales más esperadas de la Supercopa de España, un clásico que llega cargado de tensión, antecedentes recientes y la obligación de dar un golpe de autoridad en el inicio del año. El escenario será el King Abdullah Sports City de Yeda, en Arabia Saudita, donde ambos equipos buscarán el pase a la final, instancia en la que ya espera el Barcelona. Más allá del título en juego, el cruce aparece como una prueba clave para medir el momento real de dos proyectos que aún generan dudas y expectativas.

El Real Madrid llega a este compromiso tras dejar atrás un periodo irregular y recuperar confianza con una contundente goleada ante el Betis. Si bien la ausencia de Kylian Mbappé condiciona el planteamiento ofensivo, el conjunto dirigido por Xabi Alonso ha encontrado respuestas en otros nombres y apuesta por mantener la intensidad que mostró en su último partido. La Supercopa aparece, además, como una oportunidad para confirmar que el equipo vuelve a competir con solidez en escenarios de máxima exigencia.

Del otro lado, el Atlético de Madrid arriba con sensaciones mixtas. En LaLiga ha perdido algo de terreno en la tabla, pero los resultados recientes, tanto a nivel local como internacional, le han devuelto fortaleza anímica. El equipo de Diego Simeone confía en su capacidad para competir en partidos decisivos y sabe que vencer a su clásico rival en una semifinal puede marcar un punto de quiebre en la temporada. El recuerdo del último enfrentamiento, en el que los colchoneros se impusieron con autoridad, también alimenta la confianza.

El antecedente más cercano entre ambos equipos todavía pesa en la previa. Aquella goleada del Atlético sobre el Real Madrid en el Metropolitano dejó secuelas y funciona como motivación extra para los blancos, que ahora buscan revancha en un contexto distinto y con un título en juego. La Supercopa, al disputarse a partido único, no admite errores y convierte cada detalle en determinante.

Con estilos marcados y realidades diferentes, el derbi madrileño promete ser uno de los encuentros más atractivos del calendario. El ganador avanzará a la final para enfrentar al Barcelona, mientras que el perdedor quedará obligado a replantear sensaciones apenas iniciado el 2026.

¿En qué canal ver el Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid por la Supercopa de España se podrá ver en Perú a través de América TV y la plataforma tvGO. En otros países de Sudamérica, la transmisión estará disponible por Flow Sports, mientras que en distintas regiones la señal variará según el operador y el servicio de streaming habilitado para el torneo.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España?

El clásico madrileño se disputará este jueves 8 de enero en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. El horario del encuentro será a las 2:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay se jugará desde las 4:00 p. m. En España, el duelo comenzará a las 8:00 p. m., en un horario estelar, para seguir una de las semifinales más esperadas del torneo.

