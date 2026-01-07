Es casi un hecho que Luis Advíncula jugará en Alianza Lima en 2026 y se unirá en los próximos días a la pretemporada blanquiazul en Uruguay. El lateral peruano marcó un paso más hacia su futuro: se despidió de Boca Juniors. A través del canal oficial de la institución, brindó una entrevista donde dio detalles también de su decisión y por qué volverá al Perú a sus 35 años de edad. El ‘Rayo’ marcará su retorno a la Liga 1, siendo uno de los fichajes más importantes del mercado actual.
“Con sentimientos encontrados. Llevo muchos años acá en el club, muy agradecido con las personas que me recibieron desde el minuto uno, agradecido con el presidente también. Y la verdad que es complicado irte de un club así“, inició en diálogo con El Canal de Boca.
Además, reveló por qué vuelve al Perú: “Como es la vida, estoy agradecido porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos siempre se han portado bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país, así que no me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”.
Noticia en desarrollo...