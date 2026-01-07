Universitario de Deportes no solo trabaja en lo futbolístico pensando en la temporada 2026, sino que también avanza en una planificación administrativa que puede marcar la diferencia en el armado del plantel. En medio de la pretemporada y con el objetivo claro de pelear por el tetracampeonato, el club tenía una expectativa concreta puesta en Williams Riveros y Matías Di Benedetto, piezas claves de su defensa. La intención era ganar margen de maniobra en el reglamento y liberar cupos importantes. Sin embargo, una reciente novedad obligó a replantear los tiempos y encendió la atención en Ate.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto, ambos renovados y considerados piezas esenciales por el comando técnico, no aprobaron el examen correspondiente al proceso de nacionalización peruana. El resultado cayó como un balde de agua fría en la interna crema, sobre todo por la cercanía del inicio de la Liga 1 2026.

Los dos defensores cumplen con el requisito de haber residido más de tres años en el país desde su llegada en la temporada 2023, motivo por el cual iniciaron los trámites con la expectativa de no ocupar plazas de extranjeros. Incluso, durante el receso de fin de año, viajaron exclusivamente para rendir la evaluación.

La idea en Universitario era clara: contar con Riveros y Di Benedetto como jugadores nacionales antes del arranque del torneo o, en el peor de los casos, en las primeras semanas de competencia. Sin embargo, el no haber superado la primera prueba cambia el escenario inmediato.

William Riveros acudió junto a Aldo Corzo y Matías Di Benedetto (Foto: @Enfocados)

Pese a ello, en el club manejan la situación con calma. El reglamento permite rendir hasta tres exámenes, por lo que tanto el zaguero paraguayo como el argentino tendrán una segunda oportunidad. La nueva fecha ya está marcada en el calendario: el viernes 30 de enero.

Actualmente, ambos futbolistas trabajan con normalidad junto al resto del plantel en la pretemporada que se desarrolla en Campo Mar. Desde la interna, la postura es esperar el segundo intento y evitar tomar decisiones apresuradas que puedan afectar la estructura del equipo.

Si Riveros y Di Benedetto logran aprobar esta nueva evaluación, en Universitario estiman que el proceso podría concluir entre el 15 y el 20 de febrero. No obstante, en el club reconocen que no existe un plazo fijo y que los tiempos administrativos no siempre son exactos.

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR