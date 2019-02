''No perdimos por el VAR'': la reflexión de Diego Simeone tras el polémico derbi Real Madrid-Atlético

Fuerte y claro. Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid , aseguró este sábado, tras la derrota contra el Real Madrid , que no cree que su equipo haya perdido por el VAR, insistió como clave la "contundencia" que tuvo el conjunto blanco y admitió que el "rival fue mejor" en el derbi en el estadio Wanda Metropolitano por LaLiga Santander.



"No suelo opinar del VAR. Entiendo que es algo que seguramente crecerá y nos hará más eficaces a todos. No tengo la posibilidad de ver las acciones repetidas como si tiene la gente que trabaja en el VAR. Espero y deseo que hayan acertado y que esto siga mejorando para el bien común. No creo absolutamente que hayamos perdido por las acciones del VAR" , valoró el DT.



"El rival ha sido mejor que nosotros, sobre todo más contundente. Y en esa contundencia hizo un partido muy bueno. Felicitarlo al rival y nosotros prepararnos para lo que viene" , continuó Simeone, que insistió en ese aspecto: "Ha sido un partido duro, fuerte, ellos sobre todo tuvieron mucha contundencia'', sentenció.



Hay que recordar que unas molestias apartaron a Rodrigo Hernández del once titular y, por extensión, alteraron el plan de Simeone para el partido. Con el resultado obtenido este sábado, el Atlético de Madrid está a seis puntos del Barcelona, que podrían ser nueve si el líder gana este domingo al Athletic Club.