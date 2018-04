¡Tremendo susto! Marcelo ensayó un remate con su pierna menos hábil en el Real Madrid vs. Atlético de Madrid y el resultado pudo ser positivo para el brasileño. El disparo del defensor pudo terminar en el primero del derbi de la Liga Santander.



Corría el minuto 40 de la primera mitad del duelo entre el Real Madrid vs. Atlético de Madrid. Cristiano Ronaldo intenta rematar a portería luego de un gran pase de cabeza de uno de sus compañeros, pero el balón termina rebotando en un central del Atlético del Madrid.



Lejos de terminar la jugada, aparece Gareth Bale y con un toque sutil le deja el balón a Marcelo , quien no dudo dos veces en tirar un amague y rematar de derecha.



Lamentablemente la diosa fortuna le negó el grito sagrado al defensor brasileño del Real Madrid , quien ya nos tiene acostumbrado a este tipo de jugadas. ¡Será para la próxima!