¡Un pase de locos! La espectacular asistencia tres dedos de Vinicius Junior que no aprovechó Lucas Vázquez [VIDEO]

Vinicius Junior está en modo dios. El brasileño es clave en el partido del Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Liga Santander. Su capacidad para aguantar el balón, asistir a sus compañeros y generar jugadas de peligro es para aplaudir. Así lo hizo con Lucas Vázquez.

A los 19 minutos de juego, el exFlamengo recibió el balón en la banda izquierda y colocó un perfecto pase tres dedos para el español, que fue incomodado por Diego Godín, sin poder definir ante Oblak.

El Real Madrid ha mejorado notablemente en estas últimas jornadas y enlazó cinco victorias seguidas antes de sacar, tras un buen partido, un empate en el partido copero, donde volvió a lesionarse el mediocentro Marcos Llorente. Solari hará cambios respecto al once que formó de entrada en el Camp Nou.



En la cera del frente de la capital española, Diego Simeone tiene dudas para conformar el once que parará en casa. El entrenador del Atlético de Madrid debe decidir en estas horas si coloca a Juanfran Torres o Santiago Arias en la banda derecha de la última línea. Koke Resurrección no estará para el cuadro 'colchonero'.