Empezamos...: la dura entrada de Sergio Ramos a Joao Félix a los cinco minutos del derbi [VIDEO]

No esperó mucho para salir a 'ajustarlo'. Joao Félix juega su primer derbi oficial en España y Sergio Ramos ya se encargó de apretarlo para evitar que se escape y arme la contra. El defensor se pudo ganar la amarilla apenas a los cinco minutos del Real Madrid vs Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano por una dura entrada contra el portugués.



Thomas jugó en profundidad buscando la escapada de Joao, que cuando se disponía a aplicar la velocidad, fue interceptado por Ramos. El árbitro cobró falta pero no amonestó al capitán de los 'blancos', lo que generó los reclamos de los 'colchoneros', exigiendo la sanción para el defensor.

Sergio Ramos salió hasta mitad de campo a frenar a la joven estrella lusa. (DirecTV)

LA PREVIA DEL PARTIDO.

La 'Casa Blanca' viene de dos victorias consecutivas que han calmado las aguas en el Bernabéu luego de la goleada recibida en París por la Champions League. El Madrid es líder en solitario, pero la victoria del Barcelona en Getafe hace unas horas le mete presión.



Por su parte, el Atleti quiere quitarle la cima a su clásico rival y qué mejor ocasión que un derbi en casa. Se viene un partidazo que no te puedes perder.



Los 'blancos' no solo defenderán el primer lugar de la clasificación, sino que también buscarán cobrarse la revancha de la goleada que le propinaron los 'colchoneros' por 7 a 3 en el mes de julio, en el partido amistoso que disputaron por la International Champions Cup.

