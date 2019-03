Solución al escándalo de Álvaro Benito: Real Madrid nombra a Raúl como nuevo DT del juvenil B

A pocas horas de un nuevo Real Madrid vs Barcelona , Raúl González se convierte en el nuevo técnico del juvenil B de la cantera, dejando su puesto en el cadete B donde inició su carrera como entrenador, por el despido de su amigo Álvaro Benito tras unas declaraciones en los medios sobre el primer equipo.



Raúl ejerce desde este viernes como nuevo técnico del juvenil B del Real Madrid y ya prepara la visita al Leganés de la próxima jornada. El club, tras comunicar a Álvaro Benito su despido en el día de ayer , deja de momento el cadete B al mando del segundo técnico, Diego Nogales, y el preparador físico Christian Hernando.



Una crítica de Álvaro Benito en los medios, en su labor de comentarista, tras la derrota en el clásico Real Madrid vs Barcelona que costó la eliminación en Copa del Rey, por el nivel del brasileño Casemiro y el alemán Toni Kroos, provocó un despido fulminante tras tres años de trabajo como técnico en la cantera madridista.



La decisión del club, según informan a Efe fuentes del Real Madrid, ha sido ascender a Raúl al juvenil B y dejar a Xabi Alonso al mando del cadete A para no tocar el cuerpo técnico de tres equipos de las categorías inferiores. Raúl y Álvaro Benito iniciaron juntos su carrera como futbolistas tras formarse en la cantera blanca y guardan una gran amistad.



El estreno de Raúl al mando del juvenil B llegará este domingo, a las 15:30 horas en Leganés, en un duro partido ante el tercer clasificado. El Real Madrid ocupa la segunda plaza, con 54 puntos, a uno del líder, el Atlético de Madrid.



Fuente: EFE

