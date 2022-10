No falta nada para uno de los partidos más esperados de la temporada. Este domingo Real Madrid y Barcelona se ven las caras por la novena jornada de LaLiga Santander en un duelo que promete emociones de principio a fin, por tal motivo el entrenador Carlo Ancelotti ha señalado que saldrá con su habitual plantilla titular y no intentará hacer mayores cambios tácticos, pues cuando lo hizo en el pasado no obtuvo buenos resultados.

“No quiero inventar. Nunca he inventado. Los inventores no existen en el fútbol. No quiero inventar. El año pasado traté de inventar algo y me han dado un palo”, dijo el estratega este sábado ante los medios, haciendo una clara referencia al partido de la temporada anterior en el Camp Nou, en el que su equipo cayó por un contundente 4-0 con goles de Aubameyang (2), Ronald Araujo y Ferrán Torres.

“Un equipo que tiene muy claro lo que hacer en el campo. Son partidos de alto nivel”, señaló el italiano para después confirmar la ausencia del portero Thibaut Courtois en el clásico. “Ha entrenado muy poco y no está cómodo. Está descartado para mañana. Va a entrenar con más continuidad la próxima semana. Veremos para el miércoles o el domingo que viene, sólo le falta entrenamiento”, lamentó el popular Carletto cuando se le preguntó por su guardavallas, que se ha perdido los últimos cotejos ligueros y de Champions.

En otro momento, opinó sobre futbolístico del Barcelona, que si bien es líder del campeonato doméstico, llega a este partido tras una serie de resultados negativos en la Liga de Campeones, que prácticamente lo han dejado marginado de los octavos de final. Para Ancelotti la preocupación es la misma, pues está mentalizado en lo que han hecho los culés desde inicio del curso.

“Tengo que mirar a un equipo que ha ganado todo menos uno en Liga, el primero. Tiene una dinámica muy buena. A eso miramos. Desde el principio lo ha hecho muy bien. Ha tenido algunos problemas en la Champions League que pueden pasar en esa competición, pero en Liga han sido espectaculares”, manifestó ante las cámaras en conferencia de prensa.

“La historia del Barça habla claro. Siguen un estilo que gusta a la afición y al club. No digo que no sea correcto. Es una idea de fútbol que tienen, les ha dado éxito y siguen teniendo. Otros equipos piensan distinto. Lo que pienso yo, para mí, tener un solo estilo no es lo indicado. Los jugadores cambian”, agregó cuando le consultaron por las diferencias de su esquema con el de Xavi Hernández.





¿Cuándo y a qué hora se juega el Real Madrid vs Barcelona?

Real Madrid y FC Barcelona se ven las caras este domingo 16 de octubre, en una nueva edición del Clásico de España, esta vez válido la novena fecha de LaLiga Santander 2022-2023. Según la programación oficial de las autoridades del fútbol ibérico, las acciones empezarán a las 4:15 p.m. (hora de España) y 9:15 a.m. (hora de Perú).





