“Me iba a aburrir”, la razón por la que Batistuta nunca fichó por el Real Madrid

Increíble, aunque parezca. Hay quienes le pueden decir que no sin problemas al Real Madrid. Uno de ellos es Gabriel Omar Batistuta , uno de los mejores delanteros de Argentina. El ex delantero le concedió una entrevista ‘America Business Forum’, en donde explicó porque no deseaba jugar en la capital de España. ‘Batigol’ es contundente con sus declaraciones, a dos días del Clásico de España entre el Real Madrid vs. Barcelona en Camp Nou.



“Nunca me gustó ser el líder del plantel, porque cuando te convertís en el líder pasas a ser el máximo responsable de las victorias y las derrotas. Siempre se trató al futbolista como a un producto. En la Fiorentina era una figura buscada por el Real Madrid, el Manchester o el Milan, pero siempre opté por la tranquilidad de Florencia", indicó el ex atacante.



Después, el ex goleador remarcó: "Si me hubiera ido al Real Madrid iba a ganar seguro. Iba a hacer más de 200 goles, pero me iba a aburrir. Lo mismo me iba a pasar en el Milan".



Finalizando, ‘Bati’ reflexionó: "Por eso me siento un ganador, aunque no haya conseguido ningún trofeo. Soy un ganador porque dejé todo y conseguí que la Fiorentina pelee contra los poderosos...". Recordando uno de los grandes goleadores en el fútbol de Europa, que prefirió la tranquilidad de Italia antes de jugar en unos de más top del ‘Viejo Continente’.



