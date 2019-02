Le dijo que “no” a Florentino: a dos días del Clásico ya se decidió por el Barcelona

Da un pase al costado cuando se refiere al Real Madrid. A dos días de jugarse el Barcelona vs. Real Madrid en el Camp Nou, le ha caído un ‘golpe’ a Florentino Pérez para el mercado de fichajes de verano. El presidente del equipo madridista, que buscaba un central de cara a la próxima temporada, tiene la respuesta que no esperaba, por lo que tendrá que buscar a otro futbolista para cubrir un puesto que necesita para el 2019-2020. El “no” viene de Holanda.



Se trata de Matthijs De Ligt , el zaguero del Ajax de Holanda, rival que enfrentará el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. El central ha preferido que su entorno no negocie más con los madridistas, de acuerdo a medios españoles. De Ligt optaría – de este modo – por la oferta del Barcelona, dado que su compatriota y amigo Frenkie de Jong fue oficializado como nuevo jugador culé en los últimos días.



Si bien no hay una propuesta concreta de parte de los catalanes, De Ligt quiere esperar un encuentro entre su entorno con el propio Barcelona. El Real Madrid, por el momento, no es su principal interés, pese a que se trata de uno de los poderosos de Europa. Tal como había pasado con De Jong, el estilo culé interesa mucho a los jugadores holandeses.



Barcelona y Real Madrid se enfrentan este miércoles por las semifinales de la Copa del Rey, aunque en el mercado de rumores, los azulgranas ya le ganaron por un jugador. ¿Será igual en el partido? Estamos por verlo. Se viene un gran duelo entre ambos equipos.