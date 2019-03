El video más comentado de la previa: ¿Gareth Bale volvió a hacer un desplante a sus compañeros en el túnel?

La previa del Clásico español entre Real Madrid y Barcelona ha dejado una imagen que los hinchas del equipo blanco no ha podido evitar comentar. Se trata de una supuesta desidia de Gareth Bale en el túnel del estadio Santiago Bernabéu minutos antes de salir a calentar.

Para muchos usuarios de redes sociales, el delantero galés volvió a dejar en claro que no pasa por su mejor momento. Al parecer, se trataría de un nuevo desplante de Bale con sus compañeros. Tal como ocurrió la semana pasada cuando le marcó a Levante de penal y no quiso celebrar con Lucas.



Tal como se ve en imágenes, pese a que Solari le dio la titularidad ante el Barcelona, Bale no era de los más felices. De hecho, antes de salir al campo, el galés se dejó ver con la cabeza gacha. Los hinchas no han pasado por alto este momento.



Real Madrid y Barcelona se ven las caras solos tres días que después de que los catalanes ganaran por 3-0 en las semifinales de la Copa del Rey 2019. El equipo de Solari tendrá ante su gente la última oportunidad de pelear por el título. Si los de Valverde ganan, pondrán mano y media sobre el trofeo de LaLiga Santander.

► Aquí están las respuestas: ¿a qué hora y en qué canales juegan Real Madrid vs Barcelona por Liga Santander?



► Horarios y canales mundiales de Real Madrid vs Barcelona por el nuevo Clásico español de Liga Santander 2019



► Real Madrid vs. Barcelona: cómo y dónde seguir el 'Clásico' por Liga Santander en Estados Unidos



► Atención, México y Centroamérica: Barcelona vs Real Madrid por Clásico español de Liga Santander 2019