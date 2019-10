¡Ni Cristiano, ni Messi pudieron! El récord al que apunta Iñaki Williams en LaLiga que lo tiene Alfredo di Stéfano

Ni Lionel Messi en los quince años de carrera en el Barcelona, ni Cristiano Ronaldo en sus nueve años como jugador del Real Madrid pudieron llegar a la cifra que está por alcanzar Iñaki Williams con el Athletic Club Bilbao. El delantero español de 25 años jugó este fin de semana su partido número 128 seguido de LaLiga , misma cantidad que alcanzó Enrique Martín, ahora técnico del Córdoba.

Iñaki quiere mantener su gran condición física para seguir jugando cada partido que corresponda con el Athletic y así alcanzar los 171 que alcanzó Alfredo di Stéfano, exjugador y leyenda del Real Madrid.

Iñaki Williams jugó el último fin de semana en el empate -con sabor a derrota- ante Valladolid. El delantero fue quien abrió el marcador al aprovechar un gran pase de Unai López. Sin embargo, el gol en contra Iñigo Martínez terminó por echar lo hecho durante el encuentro.

No hay fecha para el Clásico

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pedirá de nuevo su opinión al Barcelona y al Real Madrid sobre la fecha del Clásico que debía disputarse este sábado y fue aplazado , ya que LaLiga se opone a que juegue el miércoles 18 de diciembre y plantea que se dispute el miércoles 4 del mismo mes.

Según informó la RFEF a través de un comunicado, los clubes tendrán de plazo para contestar hasta de este martes, y el Comité de Competición federativo deberá volver a reunirse para valorar sus respuestas.

Ni Barcelona ni Real Madrid se mostraron favor de invertir el orden de juego y el Comité de Competición lo descartó, con el argumento de que esta medida no está prevista en el Reglamento General de la RFEF y tampoco permite que no se altere la competición, pues hacerlo tendría consecuencias sobre dos partidos y no únicamente el de la primera vuelta.

La primera fecha planteada por LaLiga fue el 7 de diciembre, fecha en la que se va a jugar la jornada 16 con los partidos Barcelona vs. Mallorca y Real Madrid vs. Espanyol y ahora plantea la opción del día 4 del mismo mes.

