El amuleto de Solari: el nuevo ‘indiscutible’ que extraña en el Real Madrid

Se juega un nuevo Clásico con el morbo de cuanto puede ganarles los culés a los madridistas. A poco de jugarse el Real Madrid vs. Barcelona , Santiago Solari echa de menos a un futbolista que pasó del anonimato en la plantilla a la indiscutibilidad: Marcos Llorente. Para Julen Lopetegui era una pieza con pocos minutos de juego; para el ‘Indiecito’ se ha convertido en una especie de amuleto en su incursión como entrenador en la Primera División. Real Madrid solo gana con él y con Barca era necesario para el técnico argentino. Vamos con el caso.



Con Marcos Llorente en la alineación, Real Madrid ha ganado 10 de los 12 partidos de los que ha jugado el canterano madridista. ¿El balance? 10 triunfos, un empate y tan solo una derrota (frente al CSKA de Moscú por la Champions League). ¿Y por qué es clave ante el esquema de Ernesto Valverde? La directiva asegura por su movilidad en el mediocampista y por su habilidad para contrarrestar las contras del equipo azulgrana. Con Casemiro no es igual.



Marcos Llorente es la única baja para el Real Madrid vs. Barcelona , el último de los Clásicos de la temporada si es que ambos equipos no ven en una siguiente etapa de la Champions League, claro si terminan clasificando en los octavos de final del torneo. Solari quiere su regreso; aún no hay fecha confirmada para la vuelta del ex jugador del Real Betis.



Real Madrid y Barcelona se enfrentan este sábado en el Santiago Bernabéu. Para los madridistas significa un partido para volver a trepar al segundo lugar; para los catalanes puede ser el triunfo para asegurarse otro título de LaLiga. Se viene un partidazo.



