Pudo jugar en el Barcelona o en el Real Madrid, de acuerdo a Unai Emery. El técnico español confesó que padre como hijo deseaban emigrar a La Liga, tratándose de los dos mejores equipos del mundo en la actualidad. ¿Quién no quisiera jugar en el Bernabéu o en Camp Nou? Mbappé se moría por jugar en España, pero fue el ex entrenador del PSG quien persuadió al atacante galo que su futuro se encontraba en el cuadro parisino y en la Ligue 1.



“Históricamente este tipo de futbolistas franceses de 18 años salen de Francia. Los franceses deben orgullos de tener a Mbappé en el PSG. Cuando conocí a su padre y a él, Mbappé quería ir al Real Madrid o al Barza. Fue el club y yo quien le dijo que tenía que seguir en Francia”, confesó a la cadena SFR Sports, en una entrevista publicada este domingo.



Como se recuerda, Zidane tenía intenciones de llevar a Mbappé al Real Madrid Castilla cinco años atrás y, luego de una gran temporada en el Mónaco, Florentino Pérez trató de invertir más de 100 millones de euros por el pase del delantero. No obstante, Mónaco y Mbappé aceptaron la oferta del PSG y ahora el seleccionado francés juega al lado de Neymar y compañía. Así terminó la historia de Kylian luego de ‘explotar’ en Europa.



Respecto a la gran estrella del PSG, Neymar, Emery considera que ha hecho "el 50% del trabajo". "Primero, tiene que ser feliz aquí. Se tiene que adaptar a París, al cambio de ciudad, a un nuevo equipo, a nuevos compañeros pese a que haya varios brasileños (...) Todo eso, es un proceso que se inició este año, pero él aún no está instalado al 100% en París", insistió el técnico vasco.



El alemán Thomas Tuchel, ex técnico del Borussia Dortmund, está llamado a ser el entrenador del PSG en la próxima temporada.