¿Y dónde está el señorío? Real Madrid no quiso parar el juego pese a la agresión de Ramos a Messi [VIDEO]

El partido entre Real Madrid vs Barcelona ha demostrado una vez más que el señorío del que tanto sacan pecho los merengues no es más que un valor que ya está en desuso. Esa es la conclusión a la que se puede llegar tras ver la agresión de la que Lionel Messi fue víctima.



Cerca al final del primer tiempo, Messi recibió un manotazo de Sergio Ramos en plena cara. Pese a los evidentes gestos de dolor del mejor jugador del mundo, los jugadores del Real Madrid siguieron con el juego. Simplemente decidieron no parar el balón.



Como era de esperarse, el Real Madrid fue acusado de no respetar el Fair Play por la agresión a Messi. Pese a la clara agresión, Sergio Ramos no recibió ni la tarjeta amarilla. Impunidad y falta a los valores en el Bernabéu.



Recordemos que un gol del centrocampista croata Iván Rakitic permitió al Barcelona irse al descanso con ventaja frente al Real Madrid, en el partido de la jornada 26 de la Liga española que se disputa en el Santiago Bernabéu.

► ¡Courtois mal parado! El golazo de Rakitic que dejó mudo [otra vez] al Bernabéu [VIDEO]



► ¡No hay quien lo pare! Vinicius pinchó el balón y dejó en ridículo a la defensa del Barcelona [VIDEO]



► ¿Qué te pasó, Dembélé? El contragolpe perfecto que arruinó el francés por no ver el balón [VIDEO]



► Bayern Munich venció a Mönchengladbach y alcanzó al Dortmund en la Bundesliga 2019